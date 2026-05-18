A San Giuseppe Vesuviano, le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 38 mila capi di abbigliamento contraffatti di marche come Nike, Prada e Adidas. L'intervento è avvenuto durante un controllo in un magazzino, dove sono stati trovati i capi falsificati. Un responsabile è stato denunciato per aver gestito l'attività illegale. L'operazione si inserisce in un'azione più ampia contro la vendita di prodotti falsificati.

È di 38 mila capi d’abbigliamento e accessori sequestrati e una persona denunciata il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano, dove è stata individuata una base logistica per la distribuzione di prodotti contraffatti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un rafforzamento dei controlli contro la contraffazione e a tutela del “Made in Italy”. Operazione della Guardia di Finanza: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato le attività di controllo per contrastare la contraffazione di marchi e proteggere il valore del “Made in Italy”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - San Giuseppe Vesuviano, sequestrati 38 mila capi Nike, Prada e Adidas: erano tutti contraffatti

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GdiF NAPOLI: SCOPERTA UNA BASE LOGISTICA DEL FALSO A SAN GIUSEPPE VESUVIANO.

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