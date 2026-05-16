Maxi sequestro di falso nel Napoletano | 38 mila capi contraffatti

Nella giornata del 16 maggio 2026, le forze di polizia hanno sequestrato più di 38.000 capi d’abbigliamento e accessori contraffatti in una struttura logistica situata a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. L’operazione ha riguardato un’area attrezzata per il magazzinaggio e la distribuzione di prodotti falsificati. Il sequestro si inserisce in un’indagine volta a contrastare la diffusione di merce illegale nel settore dell’abbigliamento e degli accessori. La merce sequestrata è stata posta sotto sequestro penale.

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SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NAPOLI), 16 MAGGIO 2026 – Oltre 38mila capi d’abbigliamento e accessori contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in una base logistica del falso scoperta a San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Una persona è stata denunciata. L’operazione è scaturita da controlli effettuati nell’area di Porta Nolana e nel mercato rionale della Maddalena, a Napoli, dove i finanzieri hanno avviato un’attività investigativa per ricostruire i canali di approvvigionamento e distribuzione della merce illegale. Nel corso delle indagini è stato individuato un uomo di nazionalità marocchina, residente a Napoli, ritenuto coinvolto nelle consegne di prodotti contraffatti nei principali mercati del falso cittadini. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Maxi sequestro di falso nel Napoletano: 38 mila capi contraffatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sequestrati i negozi Napolitano Store, parla il titolare dopo il blitz Sullo stesso argomento Napoli, maxi sequestro di capi contraffatti d’alta moda in centro: denunciato un 33enneUn ingente quantitativo di abbigliamento e accessori contraffatti è stato sequestrato dai carabinieri nel quartiere Pendino, a ridosso di piazza... Maxi sequestro di merce falsa a Palestrina: scoperti Rolex e capi firmati contraffattiABBONATI A DAYITALIANEWS Smantellato un presunto giro di prodotti di lusso falsi Scarpe griffate, borse di alta moda, piumini, accessori e orologi... Capi di abbigliamento contraffatti, maxi-sequestroTrentottomila capi d'abbigliamento e accessori contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in una base logistica del falso nel comune di San Giuseppe Vesuviano, nel Napoletano. Una pe ... ilroma.net San Giuseppe Vesuviano, sequestrati oltre 38mila capi d'abbigliamento falsiAll’interno del deposito sono state trovate centinaia di scatole contenenti prodotti falsificati pronti per essere immessi sul mercato ... ilfattovesuviano.it