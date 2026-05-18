San Giorgio a Cremano sorpreso ad abusare delle allieve in flagrante | arrestato maestro di musica

Un insegnante di musica è stato arrestato a San Giorgio a Cremano con l’accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata ai danni di diverse minorenni all’interno di una scuola di danza. L’arresto è stato eseguito dopo che l’uomo è stato sorpreso in flagrante mentre abusava di alcune delle sue allieve. Le forze dell’ordine hanno condotto le indagini e hanno disposto l’interruzione dell’attività dell’insegnante. La vicenda è al centro dell’attenzione locale.

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Un insegnante di musica è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di alcune allieve minorenni all’interno di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano. L’uomo, 66 anni, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, avrebbe abusato di almeno due ragazze, una delle quali infraquindicenne, durante lezioni individuali di musica. L’arresto è stato eseguito in flagranza dagli agenti della Polizia Giudiziaria al termine di un’articolata attività investigativa avviata dopo le denunce e gli accertamenti condotti dagli inquirenti. Determinanti, per ricostruire gli episodi contestati, sarebbero state alcune intercettazioni ambientali audio-video installate nella saletta dove si svolgevano le lezioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Giorgio a Cremano, sorpreso ad abusare delle allieve in flagrante: arrestato maestro di musica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Violenza sessuale su studentesse minorenni, arrestato maestro di musica a San Giorgio a CremanoLe violenze sarebbero state commesse all'interno di una scuola di danza della città vesuviana, dove l'uomo, 66 anni, svolgeva lezioni di musica... Leggi anche: San Marco Evangelista, pizzaiolo pusher sorpreso in flagrante: arrestato dai carabinieri Il candidato sindaco di San Giorgio a cremano propone edilizia (camorra) per le famiglie meno AMBIENTI reddit Roma Eur-Napoli Nord 2 ore. Da Napoli Nord 1 ora e sto ancor girando che ci sono tutte le uscite chiuse verso Napoli centro e sono dovuto uscire a Napoli sud San Giorgio a Cremano. Chivenmuort e tutt e muort vuost e chi ancor non ve muort. Giro d'Italia o c x.com Violenza sessuale su studentesse minorenni, arrestato maestro di musica a San Giorgio a CremanoLe violenze sarebbero state commesse all'interno di una scuola di danza della città vesuviana, dove l'uomo, 66 anni, svolgeva lezioni di musica individuali ... fanpage.it Destra spaccata a San Giorgio, volano schiaffi e denunceLa rissa nella destra di San Giorgio a Cremano arriva a sette giorni dal voto e trasforma la campagna elettorale in una resa dei conti pubblica. Tra accuse, denunce e tensioni crescenti, il centrodest ... stylo24.it