Una banca green e di prossimità | una nuova filiale apre le porte in città

Questa mattina è stata inaugurata una nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina a Cesena, situata in via San Mauro 622. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti della banca e di autorità locali. La filiale si propone come un punto di riferimento per i clienti della zona, puntando su un approccio sostenibile e di prossimità.

Taglio del nastro questa mattina per la nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo di Sarsina a Cesena, in via San Mauro 622. Un traguardo per lo storico istituto di credito - costituito nel 1913 e che oggi fa parte del Gruppo Cassa Centrale Banca - che con questa nuova apertura nel.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Banca Generali apre una nuova filiale in piazza Unità Leggi anche: Banca Territori del Monviso apre una filiale a Piobesi Torinese: "Una scelta di radicamento e fiducia" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le offerte mutuo green di aprile 2026; Le migliori offerte di mutuo green ad aprile 2026; Green bond: cosa sono le obbligazioni verdi; Beni strumentali - Nuova Sabatini. Banca Etica, il fondatore Salviato: «Tornare allo spirito europeo»PADOVA - «Ho coltivato a Padova, nel cuore del Veneto, l'embrione di una Banca Etica dalla dimensione europea. Dopo oltre 15 anni, questo progetto si è realizzato ... ilgazzettino.it Banca Progetto? Una banca straniera. Oltre metà dei 9,3 miliardi di raccolta viene da Germania, Spagna e Olanda. Ecco perchéI risparmiatori esteri attratti dai tassi dei conti vincolati collocati con la fintech Raisin. Una strategia che ha sostenuto l’attivo consentendo i prestiti garantiti alle imprese. In arrivo le ... milanofinanza.it “Ciao Francesco, un simpatico video per sdrammatizzare sulla triste vicenda della rapina in banca”. Video di Napoli Centrale - facebook.com facebook #Napoli. Continua la caccia ai #rapinatori della banca. Al Tg1 il video del buco da cui sono fuggiti. Il geologo: tanti cunicoli, difficile orientarsi. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com