Salute mentale il caso italiano Quei pazienti persi dai radar

In Italia, la questione della salute mentale continua a suscitare preoccupazioni, soprattutto riguardo ai pazienti che non ricevono adeguata assistenza. Recentemente sono emerse storie di persone che, nonostante siano in condizioni delicate, finiscono in situazioni di isolamento o senza un supporto costante. Tra queste, ci sono giovani e adulti che si trovano senza una rete di protezione efficace, lasciati senza attenzione o monitoraggio adeguato. Questi casi evidenziano le criticità del sistema di cura e di intervento nel nostro Paese.

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Roma, 18 maggio 2026 – “Persi dai radar”. Come Salim El Koudri – il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo aver falciato, sabato pomeriggio, con la sua auto sette passanti nel centro di Modena – l’82,2% dei pazienti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici smette di frequentare le strutture senza un accordo con i medici. Dall’ultimo rapporto sulla salute mentale del ministero della Salute, relativo al 2024, emerge che solo il 10% circa delle interruzioni avviene perché il trattamento è giunto a una conclusione prevista dal piano terapeutico. Modena scende in piazza: “Uniti contro l’odio” (atex.dam.standard.Video -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salute mentale, il caso italiano. Quei pazienti persi dai radar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La classe dirigente | Film Completo in Italiano con Peter O'Toole (HD) | The Ruling Class Sullo stesso argomento L’impegno sulla salute mentale. In Casentino seguiti 900 pazientiBIBBIENA Anche il Casentino ha partecipato alla terza edizione del Festival della salute mentale. Leggi anche: Salute mentale, assistenza solo per mezza giornata: "Pazienti lasciati soli" Salute mentale, il caso italiano. Quei pazienti persi dai radarL’82,2 per cento di loro smette di frequentare le strutture senza un accordo con i medici. Solo il 10 per cento circa delle interruzioni avviene perché si conclude il piano terapeutico ... quotidiano.net Salute mentale: Prevenire conviene. Nell’Ue costi sanitari per 76 miliardi l’anno e Pil ridotto dell’1,7%Nel rapporto The Economic Case for Preventing Mental Ill Health, l’Ocse quantifica l’impatto sanitario, sociale ed economico dei disturbi mentali nei Paesi Ocse e Ue. quotidianosanita.it