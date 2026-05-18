Salute mentale il caso italiano Quei pazienti persi dai radar
In Italia, la questione della salute mentale continua a suscitare preoccupazioni, soprattutto riguardo ai pazienti che non ricevono adeguata assistenza. Recentemente sono emerse storie di persone che, nonostante siano in condizioni delicate, finiscono in situazioni di isolamento o senza un supporto costante. Tra queste, ci sono giovani e adulti che si trovano senza una rete di protezione efficace, lasciati senza attenzione o monitoraggio adeguato. Questi casi evidenziano le criticità del sistema di cura e di intervento nel nostro Paese.
Roma, 18 maggio 2026 – “Persi dai radar”. Come Salim El Koudri – il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate, dopo aver falciato, sabato pomeriggio, con la sua auto sette passanti nel centro di Modena – l’82,2% dei pazienti psichiatrici assistiti dai servizi specialistici smette di frequentare le strutture senza un accordo con i medici. Dall’ultimo rapporto sulla salute mentale del ministero della Salute, relativo al 2024, emerge che solo il 10% circa delle interruzioni avviene perché il trattamento è giunto a una conclusione prevista dal piano terapeutico. Modena scende in piazza: “Uniti contro l’odio” (atex.dam.standard.Video -... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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