Salute mentale | 575 accessi alle Case di Comunità dell’Asst Rhodense

Nelle ultime settimane sono stati registrati 575 accessi alle Case di Comunità dell’Asst Rhodense dedicate alla salute mentale. I dati mostrano che le fasce d’età più coinvolte sono quelle tra i 25 e i 45 anni, seguite da persone sopra i 60. La maggior parte degli utenti possiede un livello di istruzione elevato, con titoli di studio superiori. Questi numeri evidenziano un'attenzione crescente verso i problemi di salute mentale in diverse fasce di popolazione.

? Punti chiave Chi sono le fasce d'età che richiedono più supporto psicologico?. Perché la maggior parte degli utenti possiede un titolo di studio elevato?. Come riescono i medici di base a gestire questo afflusso massiccio?. Cosa accade dopo i primi quattro colloqui con lo psicologo territoriale?.? In Breve 378 donne su 575 utenti hanno usufruito dei servizi tra giugno e dicembre 2025.. 186 pazienti rientrano nella fascia 20-50 anni e 135 tra i 19-25 anni.. 295 persone hanno risolto il disagio dopo il primo ciclo di quattro colloqui.. 163 utenti sono stati indirizzati a percorsi specialistici di psicoterapia dopo la valutazione.. Circa 575 persone hanno varcato la soglia dei servizi di Psicologia delle Cure Primarie tra giugno e dicembre 2025, cercando ascolto nelle Case di Comunità dell’Asst Rhodense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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