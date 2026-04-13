Sanità Rhodense | Marco Bosio il futuro tra Case di Comunità e Cure Palliative

Nel corso di un'intervista, il direttore dell'azienda sanitaria locale ha parlato delle prossime iniziative nel settore sanitario, evidenziando l'impegno a sviluppare nuove Case di Comunità e a potenziare i servizi di Cure Palliative. Ha anche sottolineato che, nonostante gli sforzi, la sanità locale si trova ancora ad affrontare numerose criticità da risolvere. Le discussioni si sono concentrate sulle strategie per migliorare l'assistenza e rispondere alle esigenze della popolazione.

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