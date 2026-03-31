Giornata mondiale della salute | open day delle Case di Comunità dell’Asst Papa Giovanni

In occasione della Giornata mondiale della salute, si svolge un open day presso le Case di Comunità dell’Asst Papa Giovanni. La giornata, celebrata il 7 aprile, prevede visite aperte al pubblico e incontri con operatori sanitari. L’evento mira a promuovere la conoscenza dei servizi offerti e a coinvolgere la cittadinanza nel percorso di assistenza sanitaria locale.

Open day Case di Comunità Dal 7 al 10 aprile 2026 in tutte le cinque Case di Comunità gestite dall’ASST Papa Giovanni XXIII sarà attivo, sempre dalle 9.30 alle 13, un punto informativo a libero accesso per presentare ai cittadini i servizi disponibili in queste strutture e le modalità di accesso, secondo il seguente calendario: – 7 aprile Casa di Comunità di Borgo Palazzo (Via Borgo Palazzo 130, Bergamo) – 7 aprile Casa di Comunità di Villa d’Almè (Via Roma 16) – 8 aprile Casa di Comunità di Bergamo “Matteo Rota” (Via Garibaldi, 13) – 9 aprile Casa di Comunità di Sant’Omobono Terme (Via Vanoncini, 20) – 9 aprile Casa di Comunità di Borgo Palazzo (Via Borgo Palazzo 130, Bergamo) – 10 aprile Casa di Comunità di Zogno (Piazza Belotti, 2). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Sanità, open day alle case di comunità per conoscere i servizi offertiDal 7 al 10 aprile, dalle 9.30 alle 13, le Case di Comunità di Borgo Palazzo, Villa d’Almè, Bergamo «Matteo Rota», Sant’Omobono Terme e Zogno ospiteranno open day con accesso libero. ecodibergamo.it

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