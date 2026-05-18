Da un po' era silenzioso I vicini di Salim El Koudri | le prime ombre
Da qualche tempo, i vicini di Salim El Koudri hanno notato un cambiamento nel suo comportamento. Prima sembrava una persona normale, ma negli ultimi giorni si sarebbe mostrato più riservato e silenzioso. Alcuni residenti hanno riferito di averlo visto meno in giro e più isolato rispetto al passato. Nessuna informazione certa sui motivi di questa trasformazione, ma l’atmosfera nel quartiere si è fatta più tesa, mentre si cercano risposte su cosa stia accadendo.
Un ragazzo all'apparenza normale che nell'ultimo periodo, però, qualcuno avrebbe visto più chiuso e taciturno. A Ravarino in molti conoscevano di vista Salim El Koudri, unomo dal profilo ordinario, che fino a sabato non aveva creato preoccupazioni rilevanti. «Tutti mi dicono che era un ragazzo normale, che non aveva mai dato, mai, nessun segno di squilibrio visibile e conviveva tranquillamente in paese», ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. Ma nella paese, il racconto dei concittadini resta fatto di abitudini minime e dettagli rimasti ai margini fino ad ora. El Koudri passava ogni giorno in tabaccheria, comprava gratta e vinci da un euro e sigarini economici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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