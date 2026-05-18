Da un po' era silenzioso I vicini di Salim El Koudri | le prime ombre

Da qualche tempo, i vicini di Salim El Koudri hanno notato un cambiamento nel suo comportamento. Prima sembrava una persona normale, ma negli ultimi giorni si sarebbe mostrato più riservato e silenzioso. Alcuni residenti hanno riferito di averlo visto meno in giro e più isolato rispetto al passato. Nessuna informazione certa sui motivi di questa trasformazione, ma l’atmosfera nel quartiere si è fatta più tesa, mentre si cercano risposte su cosa stia accadendo.

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