A due giorni dall’attentato avvenuto in via Emilia a Modena, il ministro dell’Interno ha commentato l’accaduto in un’intervista rilasciata a un quotidiano locale, dopo un incontro in prefettura. Piantedosi ha parlato di alcune scoperte ritenute preoccupanti riguardo a un sospetto coinvolgimento. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richiesto riunioni tra le autorità, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’attacco.

A due giorni dal devastante attentato in via Emilia a Modena, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto in un’intervista rilasciata a Il Giornale dopo il vertice tenuto in prefettura. Nel colloquio, il ministro ha riferito un elemento agghiacciante finora non emerso pubblicamente sul profilo di Salim El Koudri, il 31enne fermato per quanto accaduto in centro. Attacco in via Emilia a Modena: cosa è accaduto. L’episodio risale allo scorso sabato 16 maggio, quando Salim El Koudri ha con l’auto una decina di pedoni, causando 8 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Tra le persone più serie, una donna di 55 anni ricoverata in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna, che avrebbe riportato l’amputazione di entrambe le gambe. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Modena, Piantedosi rompe il silenzio su El Koudri: la scoperta inquietante

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