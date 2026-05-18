Salim El Koudri l’attentatore di Modena e il disturbo schizoide | Una mail contro i bastardi cristiani

Salim El Koudri è stato coinvolto in un episodio a Modena che ha attirato l’attenzione delle autorità. Nato a Bergamo da genitori marocchini, ha ottenuto la cittadinanza italiana e si è laureato. A suo carico è stato diagnosticato un disturbo schizoide di personalità. In un’indagine, sono state trovate alcune email che contenevano insulti contro i cristiani. La sua condizione psichiatrica è stata menzionata nel corso delle verifiche legali.

Salim El Koudri, figlio di immigrati marocchini nato a Bergamo, cittadino italiano e laureato, è un soggetto «a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide di personalità ». Ovvero la schizofrenia. In una email mandata alla sua università ha scritto contro i «bastardi cristiani», ma poi ha chiesto scusa. Potrebbe aver ritenuto di aver subito discriminazioni ma non ha mai dato segnali di radicalizzazione islamista strutturata. Dalla perquisizioni e da una prima analisi dei telefoni non emergono collegamenti con reti di propaganda terroristiche. A dirlo oggi è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Il Giornale, il quale così manda un segnale anche all’interno del governo sull’ attentatore di Modena e sulle polemiche interne al centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online

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Chi è El Koudri, l'attentatore di Modena: il 31enne che ha investito i pedoni

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