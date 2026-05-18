Il ministro dell’Interno ha reso noto il contenuto di un’email inviata da un dirigente all’università, in cui si riferisce a un gruppo di persone con un’espressione offensiva rivolta ai cristiani. La comunicazione è stata consegnata durante un’audizione in parlamento e riguarda vari messaggi e commenti diffusi sui social network. Nessuna conclusione è stata ancora ufficialmente comunicata, ma l’episodio ha attirato l’attenzione sulle modalità di comunicazione online e sui riferimenti a gruppi specifici.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo il vertice in prefettura a Modena in cui ha raccolto informazioni sulla terribile vicenda dell’investimento in via Emilia, ha rivelato che l’attentatore Salim El Koudri aveva in precedenza inviato una mail alla sua università. Nel messaggio aveva scritto frasi contro i “bastardi cristiani” e altre espressioni blasfeme, per poi chiedere scusa. Modena, Piantedosi rivela il contenuto di una mail spedita da Salim El Koudri all’università Piantedosi è stato raggiunto dai microfoni del quotidiano Il Giornale, fornendo alcune informazioni su Salim El Koudri. Ha confermato che è nato a Bergamo da genitori immigrati marocchini, che è un cittadino italiano e che è laureato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Modena, Piantedosi svela la mail inviata da Salim El Koudri all'Università contro i "bastardi cristiani"

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