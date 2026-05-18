Le immagini di un'auto che sfreccia a tutta velocità tra i passanti a Modena sono rimaste impresse nella memoria collettiva. La vicenda ha attirato immediatamente l'attenzione anche sul piano politico, portando alla ribalta il dibattito pubblico sull’accaduto. Le indagini sono in corso e sono stati acquisiti diversi filmati e testimonianze per ricostruire i fatti. La comunità locale si trova ora a confrontarsi con un episodio che ha scosso la sensazione di sicurezza nelle strade.

Con le immagini, ancora vivide nei nostri occhi, di un’auto lanciata a velocità folle tra i pedoni indifesi, la vicenda di Modena si è subito fatta irrimediabilmente anche politica. E se è vero che la realtà, in politica, è un caleidoscopio cangiante a seconda di chi la guarda, il lato prescelto di ieri si è rivelato di buon mattino. Così sulle condizioni psichiche di Salim El Koudri, l’investitore, sulla pericolosità sociale di chi vive un qualunque tipo di disagio, sulla vulnerabilità dei centri storici, sulla sicurezza delle città, sulla prevenzione del crimine e l’inermità dei cittadini in un tranquillo sabato pomeriggio in provincia, si è imposta ineluttabile l’origine geografica dei genitori dell’investitore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salim, è scontro sulle origini

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THE SUMERIANS: The Origin of the First Cities

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