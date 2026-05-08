Il mito di Eternia sta per tornare sul grande schermo e le ultime novità caricano l’attesa di adrenalina. Amazon MGM Studios ha rilasciato una nuova featurette esclusiva di Masters of the Universe intitolata “Who Is He-Man?”, offrendo ai fan uno sguardo inedito sul passato del Principe Adam e sulla sua spettacolare trasformazione. Il Principe Adam e l’esilio sulla Terra: i dettagli del video. Uno dei punti più intriganti del nuovo filmato riguarda la giovinezza del Principe Adam. Lo speciale mostra momenti inediti della sua vita a Eternia, inclusi gli allenamenti sotto lo sguardo di Man-At-Arms e il rapporto con Re Randor. Il cuore dell’azione scatta durante l’invasione delle forze di Skeletor: vediamo Adam fuggire al fianco della Regina Marlena, per poi assistere al momento cruciale del ritrovamento della Spada del Potere.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Masters of the Universe: Il nuovo trailer rivela le origini di He-Man e lo scontro con Skeletor

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