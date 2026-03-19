Caro carburanti taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora | cosa succede

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire nonostante il taglio delle accise approvato di recente. Il decreto-legge che prevede questa riduzione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale poco dopo l’una dell’19 marzo 2026, ma i prezzi praticati alle pompe non mostrano ancora segnali di diminuzione. La questione riguarda le differenze tra i prezzi consigliati e quelli effettivamente applicati ai clienti.

(Adnkronos) – I prezzi di benzina e diesel salgono ancora. Il taglio delle accise entrato in vigore a notte fonda (il decreto-legge è uscito in Gazzetta Ufficiale dopo l’una di oggi 19 marzo 2026) non sembra ancora essere stato recepito sui prezzi consigliati e praticati dei carburanti alla pompa. Sul sito dell’Osservatorio prezzi carburanti del. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Carburanti, niente taglio delle accise: cosa farà il governo per ridurre i prezzi di benzina e diesel Prezzi diesel e benzina, taglio delle accise per 20 giorniIl governo italiano interviene sulla dinamica dei prezzi di diesel e benzina, al rialzo in particolare dopo l'inizio della guerra in Iran avvenuto lo... Carburanti: perché la Svizzera è “a secco” di convenienza | Patti Chiari |RSI Info Approfondimenti e contenuti su Caro carburanti Temi più discussi: Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburante; Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Varato dal Consiglio dei ministri il decreto sul caro carburanti; Caro carburanti, il decreto del Governo: taglio delle accise per 20 giorni. Caro carburanti, taglio delle accise ma prezzi benzina e diesel salgono ancora: cosa succede(Adnkronos) – I prezzi di benzina e diesel salgono ancora. Il taglio delle accise entrato in vigore a notte fonda (il decreto-legge è uscito in Gazzetta Ufficiale dopo l’una di oggi 19 marzo 2026) non ... sassarinotizie.com Da oggi taglio delle accise per 20 giorni contro il caro carburanteIter immediato per il decreto carburanti approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio delle accise di ... ansa.it Il Governo interviene sul caro carburanti con un taglio temporaneo delle accise: -20 centesimi al litro (24,4 con IVA). Prezzi in calo per benzina e diesel, ma restano dubbi sulla durata e sull’efficacia della misura - facebook.com facebook #Meloni: misura contro caro-carburanti. Rush finale sul #referendum x.com