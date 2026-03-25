Lecce rapina al centro scommesse | bottino da 2.000 euro

Da quotidianodipuglia.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, martedì 24 marzo, un centro scommesse situato in via Taranto a Lecce è stato oggetto di una rapina. Secondo quanto riferito, i malviventi sono entrati nel locale e si sono impossessati di circa 2.000 euro. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità con cui si è svolta l'azione o eventuali persone coinvolte.

Rapina messa a segno nella serata di ieri, martedì 24 marzo, ai danni del centro scommesse Snai situato in via Taranto, a Lecce. Intorno alle 20:30, due individui con il volto coperto hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale. Uno dei malviventi era armato di pistola, utilizzata per minacciare il personale presente e farsi consegnare l'incasso della giornata. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sono riusciti a sottrarre circa 2.000 euro in contanti prima di dileguarsi rapidamente a bordo di un mezzo, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Sul colpo indagano gli agenti della Questura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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