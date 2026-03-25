Lecce rapina al centro scommesse | bottino da 2.000 euro

Nella serata di ieri, martedì 24 marzo, un centro scommesse situato in via Taranto a Lecce è stato oggetto di una rapina. Secondo quanto riferito, i malviventi sono entrati nel locale e si sono impossessati di circa 2.000 euro. Nessuna informazione è stata fornita sulle modalità con cui si è svolta l'azione o eventuali persone coinvolte.

Rapina messa a segno nella serata di ieri, martedì 24 marzo, ai danni del centro scommesse Snai situato in via Taranto, a Lecce. Intorno alle 20:30, due individui con il volto coperto hanno fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale. Uno dei malviventi era armato di pistola, utilizzata per minacciare il personale presente e farsi consegnare l'incasso della giornata. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sono riusciti a sottrarre circa 2.000 euro in contanti prima di dileguarsi rapidamente a bordo di un mezzo, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Sul colpo indagano gli agenti della Questura. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, rapina al centro scommesse: bottino da 2.000 euro Articoli correlati Leggi anche: Rapina a Trepuzzi, assalto armato in un centro scommesse: rubati 7.000 euro Rapina a mano armata al centro scommesse Snai: colpo lampo da 2mila euroTre malviventi in azione in via Taranto, a Lecce: due con pistola hanno fatto irruzione nel locale mentre un complice lo ha attesi in un’Alfa... Tutto quello che riguarda Lecce rapina al centro scommesse... Temi più discussi: Rapina a mano armata al centro scommesse Snai: colpo lampo da 2mila euro; Squinzano, rapina nel centro scommesse: è allarme nel nord Salento; Banda rientrato a Lecce; Doppia rapina ai centri scommesse in poche ore: arrestato un 37enne a Squinzano. Lecce, rapina al centro scommesse: bottino da 2.000 euroRapina messa a segno nella serata di ieri, martedì 24 marzo, ai danni del centro scommesse Snai situato in via Taranto, a Lecce. Intorno ... msn.com Lecce, irrompono nel centro scommesse con le pistole spianate: malviventi via con 2mila euroSecondo quanto ricostruito, all'interno dell'attività avrebbero fatto irruzione dei malviventi armati di pistola, minacciando i gestori ed anche i clienti presenti. Dopo aver ottenuto il bottino, di ... leccesette.it Lecce, sequestro bis all'imprenditore Barone: «Truffa alla Regione, Delli Noci lo aiutò a non perdere i soldi» x.com Altro tour ispettivo del consigliere regionale Pagliaro tra i cantieri delle case e ospedali di comunità in provincia di Lecce https://www.trnews.it/2026/03/24/case-e-ospedali-di-comunita-pagliaro-in-stallo-due-cantieri-su-cinque/ - facebook.com facebook