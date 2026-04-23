Salento incidente auto-moto sulla Statale 275 | c' è una vittima

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada statale 275 nel Salento, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. L'incidente ha provocato la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in attesa delle operazioni di rilievo.

Una nuova tragedia sull'asfalto della ss275, nel Salento, si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 18:45, all’altezza di Surano, un violento incidente ha coinvolto una moto, che procedeva in direzione Lecce, e una Ford che viaggiava pare sulla corsia opposta. L’impatto è stato fatale: c'è una vittima. Inutili purtroppo i soccorsi, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi planimetrici e la gestione della viabilità. L'episodio riaccende drammaticamente il dibattito sulla sicurezza della statale, teatro di numerosi incidenti mortali negli ultimi anni e ancora in attesa del completamento dei lavori di restyling e raddoppio.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente auto-moto sulla Statale 275: c'è una vittima Notizie correlate Salento, tragico incidente sulla Statale 275: c'è un mortoUn tamponamento tra due autovetture sulla Strada Statale 275, nei pressi dello svincolo per Otranto e Scorrano, è costato la vita a un uomo di 61... Salento, tragico incidente sulla Statale 275: c'è un morto. Tre i feritiUn tamponamento tra due autovetture sulla Strada Statale 275, nei pressi dello svincolo per Otranto e Scorrano, è costato la vita a Cosimo Mangia,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Salento, boom di partecipazione per il primo Festival di auto e moto d’epoca; Bari, moto contro auto: morto 58enne; Salento, prof morto in un incidente: indagato per omicidio stradale automobilista positivo all’alcol; Muore un motociclista 58enne a Bari, la sua moto contro un’auto: l’incidente nel quartiere San Paolo. Salento, incidente auto-moto sulla ss275: c'è una vittimaNuova tragedia sull'asfalto della ss275 si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi. Intorno alle 18:45, all’altezza di Surano, un violento incidente ha coinvolto una moto, ... quotidianodipuglia.it Incidente stradale, lo schianto tra due auto e una moto: un morto e due feritiDramma sull'asfalto nel Salento. Tragico incidente stradale in mattinata sulla strada provinciale che collega Presicce-Acquarica a Lido Marini, Marina di Ugento (Lecce): il pesante bilancio è di un ... leggo.it Presentato a Leuca il nuovo report sul turismo firmato Isnart: il report offre una fotografia aggiornata dei flussi turistici nel Salento. - facebook.com facebook Salento, cameriere al ristorante cancellava le comande dei clienti e intascava i contanti. Sottratti 45mila euro x.com