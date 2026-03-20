Allarme corse sulla litoranea controlli nel Salento | 137 persone identificate 13 maxi multe

Nella provincia del Salento, sono stati intensificati i controlli lungo le strade costiere per contrastare i fenomeni di illegalità stradale. Durante le operazioni, sono state identificate 137 persone e sono state comminate 13 multe di grande entità. Le forze dell’ordine continuano a monitorare le arterie principali della zona per garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

Prosegue con determinazione l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità stradale lungo le arterie costiere della provincia. Durante lo scorso weekend, su disposizione del prefetto di Lecce Natalino Manno, è stata effettuata un’operazione di controllo straordinario sulla strada provinciale 87 Otranto-Porto Badisco e sulla strada provinciale 358 Porto Badisco-Santa Cesarea, strade litoranee da tempo monitorate con particolare attenzione per la segnalata presenza di raduni illeciti. L’intervento ha visto l’impiego di un consistente dispositivo interforze, coordinato dal questore Giampietro Lionetti, che ha visto la collaborazione di personale tecnico dell’ufficio Motorizzazione civile di Lecce. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Allarme corse sulla litoranea, controlli nel Salento: 137 persone identificate, 13 maxi multe Articoli correlati Controlli dei carabinieri: identificate 120 persone, 13 denunce. Cinque persone rifiutano l’alcoltestQuattro giovani, tutti residenti nella provincia di Rimini, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti I... Napoli Ponticelli, maxi controlli: 232 persone identificateTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Contenuti utili per approfondire Allarme corse Discussioni sull' argomento La Spezia, l'ex candidato sindaco Paolo Pazzaglia trovato morto; ?Paolo Pazzaglia, trovato morto l'ex candidato sindaco di La Spezia: era stato indagato per stalking e diffusione di video espliciti; Il candidato sindaco italiano trovato morto: l’allarme di un passante per strada. Missili o droni sull'ippodromo ma le corse non si fermano. Venerdì allarme al Maydan ma in realtà tutto è finito per il meglio e i cavalli sono tornati in pista #cavallomagazine #war #ippica #maydanracecourse - facebook.com facebook Cortina d’Ampezzo, allarme in un negozio di Corso Italia per spray al peperoncino disperso nell’aria: intervengono Vigili del fuoco e NBCR. #Veneto #Belluno #Cronaca #Video #Inevidenza x.com