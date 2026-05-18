In Italia, i salari medi sono diminuiti del 6,7% dal 2007 al 2023, secondo un rapporto dell’Eurispes. Nonostante il tasso di occupazione rimanga tra i più bassi dell’Unione Europea, il calo dei salari rappresenta una delle sfide principali. I dati mostrano come il potere d’acquisto si sia ridotto nel corso degli ultimi diciassette anni. La questione salariale continua a essere al centro dell’attenzione nel dibattito pubblico e politico nel paese.

L’occupazione in Italia resta tra le più basse in Ue, ma l’emergenza vera resta quella dei salari. Il nuovo studio dell’ Eurispes evidenzia come il salario medio nel nostro Paese abbia registrato una diminuzione “marcata”, soprattutto tra il 2007 e il 2023: periodo in cui il calo è stato del 6,7%. A questo si affianca anche un altro problema, quello della produttività oraria, che sale molto più lentamente rispetto alla media europea: è cresciuta soltanto dello 0,2% tra il 2002 e il 2024. Un dato che il rapporto lega alla limitata innovazione delle imprese, alla ridotta dimensione delle aziende e al mancato aggiornamento delle competenze. Quindi, se i salari non salgono non è perché i lavoratori non riescono ad aumentare la produttività, ma è perché sono le imprese a essere carenti su questo fronte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Salari al palo, in Italia quelli medi sono scesi del 6,7% dal 2007

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