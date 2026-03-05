Sanità privata a Bergamo | bilanci record e utili ai soci ma i salari restano al palo

A Bergamo, la sanità privata registra bilanci record e utili che vengono distribuiti ai soci, mentre i salari dei dipendenti restano invariati. La Funzione Pubblica Cgil ha analizzato i rendiconti finanziari tra il 2019 e il 2024, evidenziando una crescita significativa del settore sanitario privato. Tuttavia, questa espansione non si traduce in un aumento delle retribuzioni per i lavoratori.

Bergamo. La denuncia della Funzione Pubblica Cgil: “Nell’analisi sui rendiconti 2019-2024 il settore della sanità privata è in forte espansione, ma non retribuisce la ricchezza”. Infatti, mentre i ricavi superano i livelli pre-pandemia, i lavoratori perdono il 17% del potere d’acquisto. Martedì 17 aprile è sciopero nazionale. I bilanci della sanità privata bergamasca godono di ottima salute, ma questa prosperità si ferma prima di raggiungere le buste paga dei dipendenti. L’analisi condotta dalla Fp Cgil di Bergamo evidenzia la crescita costante del valore della produzione, tanto da superare ampiamente i volumi pre-Covid, ma la quota destinata al personale è rimasta ferma, ignorando l’impennata dell’inflazione del 17% cumulata nel triennio 2022-2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

