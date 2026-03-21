‘Lions di gusto’ | iniziativa solidale nella sala parrocchiale di Sant’Angelo

Domani alle 12 nella sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo si svolgerà la IX edizione di

Domani alle 12, nella sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, si terrà la IX edizione di " Lions di gusto ", l’iniziativa conviviale e solidale per le famiglie promossa dai Lions Club della Zona B, aperta a tutta la cittadinanza. Una giornata dedicata alla condivisione, alla cucina e alla solidarietà voluta dai Club Santarcangelo di Romagna, Rubicone, Rimini Host, Rimini Malatesta, Cattolica, Riccione e Ariminus Montefeltro. I partecipanti sono invitati a portare una specialità preparata in casa, una ricetta di famiglia o un piatto del cuore. Si intende una piccola quantità da condividere con gli altri ospiti, nel segno della convivialità e della tradizione culinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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