Saggi di fine anno della scuola di musica della Banda Santa Cecilia di Precenicco

La Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco ha annunciato i saggi di fine anno 2026 della scuola di musica, che si terranno presso l'Auditorium comunale. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà coinvolti gli studenti e i docenti della scuola, che presenteranno i brani studiati durante l'anno. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento rappresenta un momento di conclusione delle attività didattiche dell’anno scolastico.

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