Saggi di fine anno della scuola di musica della Banda Santa Cecilia di Precenicco
La Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco ha annunciato i saggi di fine anno 2026 della scuola di musica, che si terranno presso l'Auditorium comunale. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e vedrà coinvolti gli studenti e i docenti della scuola, che presenteranno i brani studiati durante l'anno. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento rappresenta un momento di conclusione delle attività didattiche dell’anno scolastico.
La Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco invita presso l' Auditorium comunale, ai Saggi di fine anno 2026 della scuola di musica di Precenicco. Sabato 23, alle 17.00, saliranno sul palco le classi di ottoni, clarinetto, sax, flauto traverso, pianoforte e con la partecipazione della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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