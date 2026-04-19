Concerto di primavera della Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco

Nel fine settimana si è svolto il concerto di primavera della Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco, inserito nella rassegna organizzata dall’Anbima, che raccoglie gli appuntamenti delle bande musicali della provincia di Udine. L’evento si è tenuto in una delle location tradizionali del territorio, coinvolgendo una formazione composta da vari strumenti e artisti locali. La manifestazione fa parte di una serie di eventi dedicati alla musica e alle tradizioni primaverili.

I Concerti di primavera, musica, luoghi e tradizioni, organizzato dall'Anbima, che raccoglie gli eventi delle associazioni bandistiche della provincia di Udine in questo periodo primaverile. La Nuova Banda Comunale Santa Cecilia di Precenicco, a 45 anni dalla sua fondazione, sarà all'auditorium.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate La Nuova banda di Precenicco compie 45 anni e festeggia con i concerti aperitivoIl primo concerto si terrà domenica 8, con le Pics Ensemble un quintetto d' archi, interamente al femminile, costituito da musiciste che vantano... Fabrizio Bosso in concerto con Spiritual Trio: il trombettista di fama internazionale al Real Teatro Santa CeciliaLa Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group presenta un nuovo, imperdibile appuntamento della Stagione Brass Extra Series – Musiche del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Haydn, Mozart e Wagner per il concerto di primavera a Cuneo; Torna l’Offerta Musicale del Corelli con i concerti di Ensemble Orfeo Futuro e Ensemble L’Astrée; Concerto di Primavera a Mestre: la Polifonica Benedetto Marcello festeggia 50 anni; Il 18 aprile nella chiesa del Sacro Cuore di Mestre si tiene il Concerto di Primavera. Repertorio barocco per il Concerto di primavera del coro Clericalia et AliaStasera (sabato), alle 21 nel Teatro della Torretta, in piazza N. S. di Lourdes ad Asti, l'Associazione Clericalia et Alia presenterà il Concerto di primavera. La formazione, diretta dal Maestro Mario ... lanuovaprovincia.it Clericalia et Alia in concerto di Primavera al teatro della TorrettaSabato 18 aprile nel Teatro della Toretta, alle 21, l’associazione Clericalia et Alia presenterà il suo Concerto di Primavera. La formazione diretta dal M° Mario Radatti prosegue la propria attività ... gazzettadasti.it Tra gli appuntamenti più attesi concerto della cantautrice Bianca Atzei e spettacolo pirotecnico. Per la sfera religiosa, il simulacro del patrono della Calabria farà visita alle famiglie colpite dall’esondazione del fiume Crati, presso la Chiesa di San Telesforo a Th facebook Cori contro #Lotito e per la Lazio al concerto di Tommaso Paradiso. Lui esce e risponde: “Se fate cosí…” x.com