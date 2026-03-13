Questa mattina all’Auditorium Parco della Musica è stata presentata la nuova stagione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, intitolata “Il bello della musica”. La conferenza stampa ha annunciato il programma e le date degli eventi, con l’obiettivo di offrire un ricco calendario di concerti e iniziative musicali. La stagione si svolgerà nel corso dei prossimi mesi presso la sede dell’Accademia.

“Il bello della musica” è il titolo che accompagna la nuova stagione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, presentata questa mattina all’Auditorium Parco della Musica. E’ una stagione in cui si avverte la mano del sovrintendente Massimo Biscardi e che si muove tra ritorni, debutti e proposte inedite. E’ inutile tentare di dettagliare un intero anno musicale, nel quale si intrecciano stagione sinfonica, musica da camera e tournée. Ciò che colpisce, scorrendo il cartellone, è la presenza dei maggiori artisti internazionali: una conferma della caratura di un’istituzione che ha saputo ritagliarsi uno spazio tra le grandi realtà culturali mondiali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Santa Cecilia inizia la stagione del “bello della musica”

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