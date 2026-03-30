Sacile incendio in un negozio di ottica | ustionata una donna

A Sacile, i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in Piazza del Popolo per un principio di incendio all’interno di un negozio di ottica. Durante l’intervento, una donna è rimasta ustionata. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Alla base del rogo un problema all'impianto elettrico I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in Piazza del Popolo a Sacile per un principio di incendio sviluppatosi all'interno di un negozio di ottica. La sala operativa, allertata da diverse chiamate, ha rapidamente inviato un'autopompa dalla sede centrale e, in supporto, l'autobotte del locale distaccamento di Sacile.Giunti sul posto, i soccorritori hanno provveduto all'estinzione delle fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, e alla successiva evacuazione dei fumi mediante l'uso di appositi elettroventilatori. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Sacile, incendio in un negozio di ottica: ustionata una donna Articoli correlati Incendio a Rivara: appartamento rimane distrutto dalle fiamme, donna ustionata in modo graveUn incendio ha distrutto un appartamento in una casa di borgata Piano Prime Foglie di Rivara nella tarda notte di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. L'incendio di Rivara è diventato una tragedia: morta Donatella La Vasca, rimasta ustionata in casaNon ce l'ha fatta Donatella La Vasca, la 68enne rimasta gravemente ustionata nell'incendio del suo appartamento in borgata Piano Prime Foglie a... Tutto quello che riguarda Sacile incendio in un negozio di ottica... Temi più discussi: Principio d’incendio in un negozio a Sacile, un ferito lieve; Principio d’incendio in un negozio a Sacile: un ferito in ospedale; Sacile, incendio in un negozio di ottica: ustionata una donna; Fiamme in un negozio in centro a Sacile, una persona lievemente ferita. Fiamme in un negozio in centro a Sacile, una persona lievemente feritaUn principio d’incendio ha coinvolto oggi pomeriggio, 29 marzo, un negozio in Piazza del Popolo a Sacile (PN). L’allarme, lanciato da diversi cittadini, ha fatto scattare l’intervento immediato dei ... rainews.it Incendio in pieno centro a Sacile: negozio evacuato, donna ustionataIncendio al Salmoiraghi & Viganò di Sacile: una donna ustionata, intervento rapido dei Vigili del fuoco in centro. nordest24.it SACILE - INCENDIO NEGOZIO Alle ore 15:20 circa di oggi, 29 marzo, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti in Piazza del Popolo a Sacile (PN) per un principio di incendio sviluppatosi all'interno di un'attività commerciale. La sala operativa, allertata d - facebook.com facebook Incendio al Salmoiraghi & Viganò di Sacile: una donna ustionata, intervento rapido dei Vigili del fuoco in centro. #Friuli #Pordenone #Cronaca #Inevidenza x.com