Domenica un sit-in per il rilancio della ferrovia Sacile-Gemona

Domenica alle 10 a Pinzano al Tagliamento si svolgerà un sit-in per chiedere il rilancio della ferrovia Pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile. L’evento è organizzato da un gruppo di cittadini e rappresentanti locali che intendono sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione. La manifestazione si terrà nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolgerà i partecipanti in una protesta pacifica.

Si terrà domenica 15 marzo alle 10 a Pinzano al Tagliamento un sit-in per richiedere il rilancio della ferrovia Pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile. Un appuntamento, previsto nel parcheggio della scuola primaria Carducci, nato a seguito dell'appello di persone, comunità e amministrazioni locali che da anni desiderano il ripristino e la sistemazione della linea ferroviaria. L’obiettivo, fa sapere Il Passo Giusto – iniziativa editoriale del Patto per l’Autonomia – è di garantire un collegamento efficiente tra le comunità della Pedemontana. Un servizio di trasporto pubblico moderno che può essere usufruito dalla cittadinanza e dalle attività economiche, e che può essere integrato con la rete ciclabile per incentivare il turismo sostenibile. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Ferrovia Sacile-Gemona, presidio a Pinzano al Tagliamento“Il rilancio della ferrovia Pedemontana Gemona-Pinzano-Sacile rappresenta un’opportunità strategica per il Friuli, promuovendo un modello di mobilità... Linea Sacile-Gemona: spunta l'ipotesi di una 'tramvia'Un sistema di tramvia per rendere più sostenibile il servizio la linea Sacile-Gemona. Contenuti utili per approfondire Domenica un sit in per il rilancio... Argomenti discussi: Ferrovia Sacile-Gemona, presidio a Pinzano al Tagliamento; Domenica 15 marzo: rilancio della Pinzano-Gemona.