Al via le Paralimpiadi di Milano-Cortina con Russia e Bielorussia poi l’Ucraina | come ha reagito il pubblico alla cerimonia d’apertura

Le XIV Paralimpiadi invernali sono ufficialmente iniziate all’Arena di Verona, luogo che aveva ospitato la chiusura dei Giochi di Milano-Cortina. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di atleti e delegazioni da Russia, Bielorussia e Ucraina, mentre il pubblico presente ha assistito agli eventi con attenzione e curiosità. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attesa e attenzione mediatica.

È all'Arena di Verona, dove si erano chiusi i Giochi di Milano Cortina, che prendono il via le XIV Paralimpiadi invernali. Per lo spettacolo della cerimonia di apertura, intitolato Life in motion, erano presenti nel parterre anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Prima di recarsi all'Arena, Mattarella ha incontrato il disegnatore Milo Manara, che gli ha donato un quadro raffigurante «una Repubblica giovane». «È stupendo, è bellissimo, grazie molte. Lo porto al Quirinale con piacere», gli ha detto il presidente della Repubblica. Fischi per gli atleti russi e bielorussi. Alla cerimonia di oggi a Verona non partecipa l' Iran, il cui unico atleta non è riuscito ad arrivare in Italia a causa della guerra scoppiata nel suo Paese.