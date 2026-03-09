Cultura senza confini Buttafuoco fa tornare la Russia e Iran Israele Bielorussia… alla Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia ospita attualmente una mostra che coinvolge artisti provenienti da Russia, Iran, Israele e Bielorussia, con l’obiettivo di promuovere una cultura senza confini. A dirigere l’evento è Pietrangelo Buttafuoco, che si distingue per il suo ruolo di presidente, mantenendo un atteggiamento pragmatico e lontano da posizioni critiche aperte nei confronti delle autorità italiane. La manifestazione si svolge su un isolotto dell’arcipelago veneziano.

C’è un isolotto, nell’arcipelago della destra italiana, rivolto a Oriente anziché a Occidente. Si chiama Biennale di Venezia, e a presiederla è un disallineato che ha l’accortezza minima di non fare la fronda apertamente critica a Meloni&C: Pietrangelo Buttafuoco. E tuttavia, l’ultima sua mossa ha dischiuso una falla, nella rappresentazione univoca che forse qualcuno ancora si aspetta dalle ambizioni di “egemonia”, finora irrealizzate, sulla cultura italiana. Il 5 marzo, Buttafuoco ha rilasciato un’intervista a Repubblica, quotidiano di riferimento della sinistra liberal, da cui ha voluto lanciare un messaggio addirittura di «politica estera», sostenendo la necessità di far tornare quest’anno la Russia « per raccontarci l’altro punto di vista » (“La mia Biennale sarà la vera tregua”, di Dario Olivero). 🔗 Leggi su It.insideover.com

