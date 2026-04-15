I Gispi Tigers hanno ottenuto una vittoria importante a Firenze, dopo due sconfitte consecutive che avevano lasciato un po' di rammarico. La partita è servita anche a rafforzare il morale della squadra, che ora punta a migliorare la posizione in classifica e recuperare terreno nel girone-promozione. La squadra ha mostrato determinazione e ha concluso l’incontro con un risultato positivo, sperando di continuare su questa strada.

Serviva una vittoria innanzitutto per il morale, in modo da mettersi definitivamente alle spalle le ultime due sconfitte impreviste che hanno lasciato una punta di amarezza per la possibilità (non colta) di conquistare il primato nel girone-promozione. Ed è arrivata: i Gispi Tigers hanno espugnato sabato scorso il campo del Firenze Rugby, nel match valido per la nona giornata della fase promozione del campionato di Serie C. Il 28-7 finale ha premiato gli uomini di Nuti e Pagliai, bravi nel gestire il vantaggio nel corso di un incontro a tratti più equilibrato di quanto non lasci intuire il punteggio. E dopo due stop consecutivi, sono quindi...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rincorsa Gispi Tigers. Bella vittoria a Firenze

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