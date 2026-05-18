Rufina i sogni si avverano Re di Campionato e Coppa
A Rufina, un piccolo centro toscano, il calcio dilettantistico ha raggiunto un risultato notevole: la squadra locale ha vinto sia il campionato che la coppa, ottenendo così un double. Mentre i principali media nazionali si concentrano sui successi di squadre professionistiche, questa realtà dimostra che anche nel calcio amatoriale si possono ottenere traguardi importanti. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e un senso di orgoglio per la comunità.
Mentre i grandi network celebrano il doublete dell’Inter, c’è un angolo di Toscana dove il calcio dilettantistico firma la stessa identica impresa. Alla Rufina l’orgoglio è alle stelle: la conquista di Campionato e Coppa Italia trasforma le lacrime del passato in un trionfo che entra di diritto nella leggenda locale. Il valore di questo successo, tuttavia, non si misura solo in punti o gol fatti, ma nella distanza percorsa dal punto di partenza. Solo alcuni mesi addietro, la società dell’Audax Rufina era stata messa in ginocchio dalla furia dell’alluvione, che aveva travolto strutture, attrezzature e certezze. Vedere oggi questo sodalizio non solo rialzarsi, ma dominare il campo, è la vittoria più bella. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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