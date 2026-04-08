Audax Rufina-Lampo Meridien In vetrina le migliori toscane Stasera la finale di Coppa Italia

Da sport.quotidiano.net 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande giorno è arrivato. Stasera allo stadio "Gino Bozzi" alle Due Strade, si scriverà l’ultimo capitolo della 60ª edizione della Coppa Italia di Promozione. Alle ore 20.45, Audax Rufina (girone C)- Lampo Meridien (girone A), le due realtà più brillanti del panorama calcistico toscano daranno vita a una finale che, in caso di parità al 90’, prevede supplementari ed eventuali rigori. Le protagoniste in campo: da una parte la Rufina del tecnico Francini è pronta a scrivere la storia. Per la prima volta l’orgoglio della Valdisieve scende in campo con la grinta necessaria per un’altra prova di carattere, con le carte in regola e con i suoi trascinatori: Ceramelli, Bachi, Di Vico: non ci sarà Rachidi squalificato, però rientra il difensore Riccioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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