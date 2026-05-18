Rudy Zerbi matrimonio a sorpresa | chi è la moglie Grace Raccah

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rudy Zerbi ha annunciato pubblicamente il suo matrimonio attraverso una foto condivisa sul suo profilo Instagram. La persona con cui si è unito in matrimonio è Grace Raccah. La cerimonia è stata una sorpresa e i dettagli sono stati resi noti solo attraverso l’immagine pubblicata dal musicista. Zerbi ha condiviso l’evento con i suoi follower, senza fornire ulteriori informazioni sull’occasione o sul luogo. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, attirando l’attenzione del pubblico.

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La prima immagine delle nozze è stata pubblicata direttamente dallo stesso Rudy Zerbi sul suo profilo Instagram. Nella foto, l’insegnante di Amici appare in un abito blu accanto alla sposa, in un contesto intimo e raccolto. Una semplice didascalia riporta la data del matrimonio e un cuore, senza ulteriori dettagli. Negli ultimi mesi Zerbi aveva già parlato della sua vita sentimentale. Ospite a Verissimo, aveva confermato di avere ritrovato la serenità accanto alla compagna: «Sono molto felice, sto molto bene, sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei e io la voglio rispettare da sempre, fa un lavoro in un altro mondo». Rudy Zerbi ha descritto anche la dimensione familiare costruita con Grace Raccah: «È una meravigliosa mamma di una bambina che ha l’età di mio figlio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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