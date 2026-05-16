Grace Raccah è conosciuta principalmente per essere la moglie di Rudy Zerbi, noto produttore discografico e giudice di talent show. La coppia si è sposata a Roma nel maggio 2026, attirando l'attenzione dei media. Grace Raccah si mantiene lontana dai social e dalla televisione, dedicandosi alle sue attività imprenditoriali. La sua figura è emersa nel pubblico principalmente attraverso il matrimonio e la successiva attenzione mediatica.

Grace Raccah è diventata molto conosciuta dopo il matrimonio con Rudy Zerbi celebrato a Roma nel maggio 2026. Ma dietro la curiosità del pubblico c’è una donna molto riservata, legata al mondo della moda e dell’imprenditoria grazie alla storica azienda Dan John fondata dalla sua famiglia. Negli ultimi mesi il nome di Grace Raccah è diventato sempre più cercato sul web, soprattutto dopo il matrimonio con Rudy Zerbi celebrato nel maggio 2026 a Roma con una cerimonia privata secondo il rito ebraico. La notizia delle nozze ha attirato grande attenzione mediatica, anche perché la coppia ha sempre scelto di vivere la relazione lontano dal clamore del gossip. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Rudy Zerbi e Grace Raccah, chi è la moglie imprenditrice lontana dalla tv e dai social!

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Rudy Zerbi sposa Grace Raccah chi è la moglie, le foto del matrimonio

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