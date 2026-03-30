Il Real Madrid ha avviato le trattative per il rinnovo contrattuale di Antonio Rüdiger, difensore centrale che attualmente gioca nella squadra. La società madrilena punta a consolidare il rapporto con il giocatore, mentre la Juventus ha manifestato interesse per il suo acquisto. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali disponibili.

Il Real Madrid accelera per blindare Antonio Rüdiger, pilastro della difesa di Alvaro Arbeloa, nel tentativo di respingere l’assalto della Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Nicolò Schira, la dirigenza delle Merengues avrebbe avviato i contatti con l’entourage del centrale tedesco, classe 1993, per estendere l’attuale accordo in scadenza al 30 giugno 2026. L’obiettivo della Casa Blanca è proporre un rinnovo fino al 2027, premiando la leadership di un calciatore che, nonostante i recenti problemi fisici, resta fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio e del reparto arretrato. La Juventus, guidata da Luciano Spalletti — che ha già allenato il tedesco ai tempi della Roma — osserva la situazione con estrema attenzione, pronta a intervenire in caso di fumata nera tra le parti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Real Madrid, assalto al rinnovo di Rüdiger: la Juventus resta in agguato

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