Rubano in un' azienda ma vengono intercettati dai carabinieri | fermati dopo un lungo inseguimento
Tre uomini di Cerignola sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento durato diverso tempo. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine, avevano appena compiuto un furto in un’azienda. Durante la fuga, sono stati intercettati e bloccati dai militari della Sezione Radiomobile. L’intervento ha portato all’arresto dei tre uomini, che sono stati trasferiti in caserma per le procedure di rito. La vicenda si è conclusa con il loro accompagnamento in carcere.
Tre soggetti, tutti di Cerignola e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia-Sezione Radiomobile di Cerignola. Tutti e tre sono accusati di furto. L'intervento è avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, nel comune ofantino: secondo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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