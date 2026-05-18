Rubano in un' azienda ma vengono intercettati dai carabinieri | fermati dopo un lungo inseguimento

Da foggiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini di Cerignola sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento durato diverso tempo. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine, avevano appena compiuto un furto in un’azienda. Durante la fuga, sono stati intercettati e bloccati dai militari della Sezione Radiomobile. L’intervento ha portato all’arresto dei tre uomini, che sono stati trasferiti in caserma per le procedure di rito. La vicenda si è conclusa con il loro accompagnamento in carcere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tre soggetti, tutti di Cerignola e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia-Sezione Radiomobile di Cerignola. Tutti e tre sono accusati di furto. L'intervento è avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio, nel comune ofantino: secondo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Rubano farmaci antitumorali e li rivendono: il basista è una guardia giurata

Video Rubano farmaci antitumorali e li rivendono: il basista è una guardia giurata

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Tentano la truffa dello specchietto ma vengono bloccati dai carabinieri dopo l'inseguimento

Leggi anche: Rubano al Tigotà ma vengono fermate dai carabinieri: in auto avevano 2.500 euro di prodotti rubati

rubano in un aziendaSfondano l'ingresso con un furgone, entrano in azienda e rubano vestiti di lusso per oltre 250 mila euroUn altro assalto ad Arezzo. Stavolta nel mirino dei banditi non l'oro, ma capi di abbigliamento di lusso. Il raid nella notte tra il 14 e il 15 maggio, colpita un’azienda che lavora nel settore, la Pe ... corrierediarezzo.it

rubano in un aziendaArezzo, colpo nella notte: sfondano l’ingresso con un furgone e rubano decine di abiti firmatiE’ successo nella zona di Rigutino Ovest. I ladri, una volta compiuto il raid, si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web