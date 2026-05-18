Rubano in un' azienda ma vengono intercettati dai carabinieri | fermati dopo un lungo inseguimento

Tre uomini di Cerignola sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento durato diverso tempo. I soggetti, già noti alle forze dell’ordine, avevano appena compiuto un furto in un’azienda. Durante la fuga, sono stati intercettati e bloccati dai militari della Sezione Radiomobile. L’intervento ha portato all’arresto dei tre uomini, che sono stati trasferiti in caserma per le procedure di rito. La vicenda si è conclusa con il loro accompagnamento in carcere.

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