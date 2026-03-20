Innovazione AI e Cybersecurity | verso un nuovo paradigma nazionale il confronto sulla resilienza informatica

Un dibattito si svolge nelle sedi istituzionali sul tema dell’innovazione, intelligenza artificiale e cybersecurity. Si discute della trasformazione digitale e dell’importanza di rafforzare l’autonomia tecnologica sia europea che nazionale. Le discussioni si concentrano su come migliorare la resilienza informatica e proteggere infrastrutture critiche di fronte alle minacce digitali.

(Adnkronos) – Il dibattito sulla trasformazione digitale si sposta nelle sedi istituzionali con un focus sulla necessità di consolidare l'autonomia tecnologica europea e nazionale. Presso Palazzo Giustiniani, rappresentanti del Governo, delle agenzie di sicurezza e del comparto industriale si sono riuniti per analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale e della cybersicurezza sugli asset strategici del Paese. L'incontro. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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