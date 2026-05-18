Rosetta guida della biancovestite compie 80 anni

Rosetta, figura di spicco tra le volontarie della confraternita, ha compiuto 80 anni. La sua presenza è riconosciuta non solo dai fedeli, ma anche da chi assiste alle celebrazioni religiose dedicata alla Madonna della Pace. La sua voce, che accompagna da sempre i canti e le preghiere durante la processione, è diventata un simbolo delle tradizioni locali. La sua attività si inserisce in un contesto di lunga tradizione religiosa che coinvolge la comunità.

Più di lei, a essere nota a fedeli e non è la sua voce. La voce che da sempre accompagna cori e preghiere della processione in onore della Madonna della Pace. Parliamo di Rosetta Cecere che ha compiuto 80 anni. Saabto dopo la santa messa la festa nel Santuario dell’Annunziata, sua seconda casa. Rosetta da sempre guida cori e preghiere delle biancovestite durante la processione in onore della Madonna della Pace. Presenza fondamentale e punto di riferimento per l’associazione femminile della Vergine. Forte la sua devozione nei confronti della compatrona della città. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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