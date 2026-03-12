Liza Minnelli compie 80 anni | gli amori tormentati le dipendenze e la vita incredibile della figlia di Judy Garland

Liza Minnelli, figlia di Judy Garland, compie 80 anni e questa tappa segna un traguardo importante nella sua carriera e vita personale. Nel corso degli anni ha avuto relazioni amorose complicate e ha affrontato diverse dipendenze, elementi che hanno segnato il suo percorso. La cantante e attrice ha vissuto esperienze intense che hanno contribuito alla sua storia pubblica e privata.

Dopo il divorzio dei genitori, quando aveva appena sei anni, si ritrovò a scorrazzare nei corridoi degli hotel più lussuosi del mondo. Da adolescente, Liza finisce spesso per fare da madre alla propria madre, cercando di proteggere la tormentata star de Il mago di Oz dalle persecuzioni della stampa. A 16 anni si trasferisce a New York, decisa a non contare sull'aiuto dei suoi famosi genitori. A 19, diventa la più giovane vincitrice di un Tony Award grazie alla sua interpretazione in Flora the Red Menace. Ma a 23 anni — l'età in cui riceve la sua prima nomination agli Academy Awards per il suo ruolo in Pookie di Alan J. Pakula — sua madre muore per un'overdose accidentale di barbiturici.