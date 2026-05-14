Lino Banfi ha condiviso un ricordo personale legato a suo fratello, affermando che quest’ultimo lo ha aiutato in un momento cruciale. Le sue parole sono state riportate da Novella 2000, suscitando emozione tra chi ha letto il racconto. Il protagonista ha parlato di un episodio in cui il suo familiare è intervenuto tempestivamente, salvandolo da una situazione difficile.

Lino Banfi ha commosso il pubblico con un racconto che riguarda suo fratello. Le sue dichiarazioni. Lino Banfi è un attore molto amato e quando decide di aprire il suo cuore ai suoi fan e raccontare un pezzo della sua storia, è impossibile non commuoversi. Il racconto toccante svelato in un’intervista radiofonica. Lino Banfi, volto molto amato del cinema e della televisione italiana, ha spesso mostrato le sue fragilità, nonostante sia riuscito a far ridere intere generazioni. Dietro il suo sorriso e le sue battute, si nasconde una storia piena di momenti difficili e di sacrifici. Durante un’intervista a Radio 2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone e Max Cervelli, l’attore ha deciso di parlare di un momento molto delicato della sua giovinezza, tra ricordi e emozioni che hanno segnato al sua storia personale.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Mio fratello mi ha preso in tempo”: il racconto choc di Lino Banfi

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