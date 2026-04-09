In Fiera torna il Mir l’industria del live vale 4 miliardi | tre giorni di innovazione tra musica e tecnologia

Tra pochi giorni, il quartiere fieristico di Rimini ospiterà la tredicesima edizione di Mir, l’evento dedicato all’industria del live che si svolgerà dal 12 al 14 aprile. La fiera si concentrerà su musica, tecnologia e innovazione audiovisiva, attirando professionisti e aziende del settore. L’appuntamento si inserisce in un mercato che, secondo le stime, vale circa quattro miliardi di euro.

Mancano pochi giorni all’apertura di Mir - Multimedia Integration Expo che da domenica 12 a martedì 14 aprile riporterà al quartiere fieristico di Rimini il mondo dell’innovazione audiovisiva e dell’intrattenimento tecnologico. La nona edizione della manifestazione di Italian Exhibition Group si. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

MIR 2026, a Rimini torna MIR Club: tre giorni tra DJ cultureRimini si prepara ad accogliere una nuova edizione di MIR – Multimedia Integration Expo, in programma dal 12 al 14 aprile 2026.

XIX Edizione di Fiera Agricola 2026: a Caserta tre giorni tra saperi, sapori e innovazione agricolaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

Temi più discussi: Per le festività pasquali a Tarquinia Lido torna Il Mercante in Fiera; La Mostra Scambio Camer torna alla Fiera Millenaria di Gonzaga dal 10 al 12 aprile con la 45^ edizione.; Tarquinia Lido, torna il Mercante in Fiera sul lungomare per Pasqua; Confesercenti Arezzo: domenica 19 aprile torna in Casentino la Fiera di San Torello.

Torna Vergato in Fiera: tra tradizione, agricoltura e comunità il paese si prepara a tre giorni di festaIl capoluogo di Vergato è pronto per una nuova edizione della sua storica Fiera, la manifestazione che ogni primavera porta nel centro del paese tradizione, mercato, agricoltura, artigianato e tanto i ... renonews.it

Fiori in Fiera torna a Isola d’Asti: super ospite Iva ZanicchiIsola d’Asti si prepara ad accogliere la XXIX edizione di Fiori in Fiera, l’atteso appuntamento primaverile che celebra il territorio, le sue eccellenze e la bellezza della stagione dei fiori. L’event ... gazzettadasti.it

Il Romics torna alla Fiera di Roma con la sua 36esima edizione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, con oltre 400 espositori e appuntamenti in contemporanea in cinque padiglioni. Tra le presenze più attese figurano i vincitori del Romics d’Or - facebook.com facebook

Torna Supertrebbiano, la fiera mercato che celebra il trebbiano spoletino x.com