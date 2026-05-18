Romizi e l’agenda welfare | Se Avs sarà seconda forza deleghe chiave in giunta e il ruolo di vicesindaco

Il consigliere comunale ha annunciato che, in caso di successo elettorale, l’Associazione di volontariato sociale (Avs) diventerà la seconda forza politica in consiglio comunale e otterrà deleghe chiave nella giunta. Tra le priorità indicate ci sono un incremento dei fondi per le scuole comunali, nuove agevolazioni economiche basate sull’indicatore ISEE, un potenziamento dei servizi educativi estivi e l’ampliamento delle aree gioco. Inoltre, sono previste misure di supporto alle famiglie con figli disabili e corsi di italiano rivolti ai bambini stranieri.

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di Francesco Ingardia Più Avs. Più sostegno alle scuole comunali, più agevolazioni basate sull’Isee, potenziamento dei servizi educativi in estate, più aree gioco, più supporto alle famiglie con figli disabili, più corsi di italiano per bambini stranieri. L’antifona è chiara, Francesco Romizi, capolista di Alleanza Verdi e Sinistra-Arezzo 2020: parla già da assessore al sociale in pectore. "Assolutamente no - ride, ndr -. Parlo da rappresentante di una forza politica che guarda con estrema attenzione alle politiche sociali per anziani, fragili e bambini. In questa fase non penso a nessuna collocazione personale". Non vale rispondere "sono a disposizione": in caso di vittoria del centrosinistra, se Ceccarelli sindaco le chiedesse di far parte della sua giunta lascerebbe l’attuale incarico in Regione? "Va bene, non lo dirò. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Romizi e l’agenda welfare: "Se Avs sarà seconda forza deleghe chiave in giunta e il ruolo di vicesindaco" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il vicesindaco Giampiero Cannella sarà sottosegretario alla Cultura: dovrà lasciare la GiuntaIl vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella sarà il nuovo sottosegretario alla Cultura. Romizi (Avs): "La destra nega il patrocinio alla festa del lavoro. La differenza tra loro e noi"“Negare il patrocinio del Comune alla festa del 1° maggio al parco del Pionta è una scelta grave, sbagliata e soprattutto rivelatrice”.