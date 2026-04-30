Romizi Avs | La destra nega il patrocinio alla festa del lavoro La differenza tra loro e noi

Il rappresentante di un movimento di sinistra ha criticato la decisione di un partito di destra di negare il patrocinio del Comune alla festa del 1° maggio organizzata nel parco del Pionta. La dichiarazione definisce questa scelta come grave e sbagliata, racciando una distinzione tra le posizioni politiche dei due schieramenti. La questione riguarda il supporto istituzionale alla tradizionale celebrazione del giorno dei lavoratori.

“Negare il patrocinio del Comune alla festa del 1° maggio al parco del Pionta è una scelta grave, sbagliata e soprattutto rivelatrice”. Così Francesco Romizi, consigliere comunale e candidato alle elezioni amministrative per AvsArezzo2020, commenta la decisione dell’amministrazione comunale di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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