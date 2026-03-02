Roma stop all’accesso gratis delle elettriche in Ztl | dal 1° luglio arriva il permesso annuale a pagamento

A Roma, dal 1° luglio, le auto elettriche devono ottenere un permesso annuale a pagamento per entrare in Ztl, eliminando così l'accesso gratuito finora concesso. La decisione riguarda tutte le vetture elettriche che circolano nelle aree a traffico limitato della città. La Giunta ha approvato questa misura, che modifica le regole di accesso per i veicoli a zero emissioni.

Restano gratuità e deroghe per alcune categorie, mentre Roma Capitale motiva la scelta con l’impennata di immatricolazioni e transiti: +350% in quattro anni, autorizzati verso quota 75mila Roma, 2 marzo 2026 – Roma cambia rotta sulle auto elettriche in Ztl. La Giunta ha approvato l’introduzione, a partire dal 1° luglio 2026, di un permesso annuale a pagamento per l’accesso, durante gli orari di funzionamento, alla Ztl del centro storico e alle altre Ztl cittadine dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica, superando l’attuale regime di accesso gratuito. L’obiettivo dichiarato è mantenere un “regime di favore” per la mobilità a zero emissioni, ma insieme contenere la congestione che, secondo il Campidoglio, sta crescendo anche per effetto dell’aumento delle elettriche circolanti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

