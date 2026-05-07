Allegri scuote il Milan | serve l’ultimo sforzo per la Champions

In un momento complicato della stagione, il Milan si affida ancora una volta a Allegri, considerato il punto di riferimento della squadra. La squadra spera di riuscire a raggiungere i risultati necessari per qualificarsi in Champions League, affrontando le ultime sfide con determinazione. La situazione rimane tesa, e le prossime partite saranno decisive per il percorso europeo del club. Allegri continua a guidare il team con l’obiettivo di ottenere quel risultato che manca ormai da tempo.

Nel momento più duro e difficile della stagione, il Milan si aggrappa con tutte le speranze al suo condottiero: Massimiliano Allegri. Quando la pressione sale, avere. in panchina una figura come quella di Allegri, rappresenta spesso una garanzia. L'allenatore livornese avrà dei difetti, ma la capacità di gestire un gruppo anche quando le cose non sono rosee, è la sua specialità. Già da quando si è seduto, per la seconda volta, sulla panchina del Milan, l'allenatore è riuscito a ricostruire un gruppo che, durante la scorsa stagione, si era frantumato in mille pezzi: testimone l'ottavo posto in classifica. Allegri è riuscito a far riprendere la squadra grazie ad un progetto credibile, ai risultati e alla lunga striscia di imbattibilità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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