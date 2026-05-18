Roma tegola Ndicka | lesione grave e stagione finita

Un difensore della squadra di calcio ha subito un infortunio grave durante un allenamento, con una lesione che ha compromesso la sua partecipazione alle ultime partite. Gli esami medici hanno confermato che si tratta di una lesione grave, rendendo impossibile il suo ritorno in campo per il resto della stagione. La squadra dovrà quindi fare affidamento sui propri giocatori disponibili, mentre si attendono aggiornamenti sulle tempistiche di recupero del difensore.

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La rincorsa Champions della Roma perde uno dei suoi pilastri difensivi nel momento più cruciale della stagione. Gli accertamenti clinici condotti stamane a Villa Stuart hanno evidenziato per Evan Ndicka una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra, un verdetto medico pesante che costringerà il centrale ivoriano a saltare la decisiva trasferta di domenica contro l’Hellas Verona, sancendo così la fine anticipata del suo campionato. Il calciatore aveva abbandonato il terreno di gioco nel corso del primo tempo del Derby della Capitale dopo aver avvertito una fitta acuta alla coscia, costringendo il tecnico Gian Piero Gasperini a una sostituzione forzata che priva ora la retroguardia giallorossa del suo uomo più in forma per l’ultimo e definitivo appuntamento stagionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cremonese, tegola Baschirotto: lesione di alto grado e stagione finita"In seguito all’infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, Federico Baschirotto è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno... Infortunio Baschirotto, lesione d’alto grado e stagione finita: tegola pesantissima per la Cremonese!La Fiorentina alla ricerca del nuovo attaccante: anche Lucca nella lista! L’agente allontana le voci Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis... Roma; lesione muscolare, Ndicka out contro il VeronaAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Roma-Lazio, infortunio al flessore per Ndicka: al suo posto RenschBrutte notizie per Gasperini che perde Evan Ndicka durante il derby contro la Lazio: il centrale ha accusato un problema al flessore al 37°. siamolaroma.it