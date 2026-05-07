La Cremonese ha subito una perdita importante in difesa a causa di un infortunio al retto femorale. Il difensore, già sottoposto a esami medici, ha riportato una lesione di alto grado che richiederà un lungo periodo di recupero. La stagione del calciatore si conclude anticipatamente, influenzando le scelte del tecnico per le prossime partite. La squadra dovrà trovare soluzioni alternative per coprire questa assenza.

"In seguito all’infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, Federico Baschirotto è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado all'altezza del retto femorale", questo il comunicato della Cremonese circa le condizioni di Baschirotto. Grave infortunio muscolare, dunque, per l'ex Lecce, la cui stagione si può considerare conclusa. Un brutto colpo per Marco Giampaolo, che dovrà giocarsi la salvezza senza uno dei suoi giocatori migliori e più esperti. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, tegola Baschirotto: lesione di alto grado e stagione finita

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