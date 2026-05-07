Infortunio Baschirotto lesione d’alto grado e stagione finita | tegola pesantissima per la Cremonese!

Durante la partita contro la Lazio, un giocatore della Cremonese ha subito un infortunio che si è rivelato molto grave. Gli esami medici hanno confermato una lesione di alto grado, rendendo impossibile il suo ritorno in campo questa stagione. La società ha diffuso un comunicato ufficiale che aggiorna sulle condizioni dell’atleta, sottolineando la gravità dell’incidente e la fine anticipata della sua stagione sportiva.

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