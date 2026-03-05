Due famiglie su tre si preparano a ridurre le spese in risposta a un possibile aumento delle bollette energetiche, mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente alimentano preoccupazioni sulla stabilità dei prezzi. In questo scenario, molte famiglie italiane temono di dover affrontare costi energetici crescenti, con un impatto diretto sui consumi quotidiani. La situazione evidenzia l’incertezza che grava sulla gestione delle spese domestiche.

Roma, 5 marzo 2026 – Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente rischiano di trasformarsi rapidamente in un problema domestico: bollette più alte e consumi in frenata. Un’eventuale crescita del 10–20% dei costi di luce e gas, innescata dall’aumento dei prezzi di petrolio e metano dopo l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti e Israele, sarebbe per la maggioranza delle famiglie un colpo difficile da assorbire. A fotografarlo è un’indagine Eumetra condotta subito dopo gli eventi, che misura sia la percezione dell’impatto sia le reazioni sui comportamenti di spesa. Il margine è stretto. Solo il 12% considera l’aumento sostenibile senza difficoltà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Energia più cara, due famiglie su tre pronte a tagliare le spese se salgono le bollette

Due famiglie italiane su tre pronte a tagliare altre spese se aumentano le bollette per le tensioni in Medio OrienteLe tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi di petrolio e gas rischiano di avere effetti immediati sui bilanci...

Decreto bollette: bonus da 90 euro e 3 miliardi per tagliare spese di famiglie e imprese. Tutte le misureDecreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità.

Tutti gli aggiornamenti su Energia più cara due famiglie su tre....

Temi più discussi: Le imprese lucane continuano a pagare l’energia più cara d’Europa; Verona e la guerra: Export a rischio, energia più cara. Ecco le minacce per la nostra economia; Nuove linee elettriche potrebbero far risparmiare fino a 7,1 mld l’anno negli USA; Costi agricoli ancora alle stelle, Coldiretti: Energia +66%, fertilizzanti +46%.

Iran, prezzi dell’energia alle stelle e bollette sempre più care: due famiglie su tre pronte a rinviare le visite medicheQuasi un italiano su quattro (24%) dichiara che potrebbe rinviare visite mediche, controlli o cure dentistiche per far fronte ai rincari delle bollette ... affaritaliani.it

Bollette, energia più cara? Governo vuole sospendere l’Ets. Ecco quanto pesa l’effetto guerra sui conti delle famiglieMentre la politica discute di possibili modifiche al decreto Bollette e dell'impatto della guerra Usa-Iran sull'energia, l'Italia intende proporre all'Ue di sospendere il sistema degli Ets in questo ... msn.com

Aumento dei prezzi dei carburanti Adiconsum: verificare se è inflazione o speculazione Bene l'attività di Mr. Prezzi del @mimit_gov e dell'Unità di Vigilanza Energetica di @ARERA_it shorturl.at/tJsOA #Medioriente #gas #energia #carburanti #benz x.com

La guerra in Medio Oriente è un grosso problema per il mercato mondiale dell’energia. I paesi europei, e soprattutto l'Italia, dipendono molto dal gas importato dal golfo Persico: ora tutto si sta bloccando - facebook.com facebook