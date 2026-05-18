A Roma, il costo della vita si fa sentire sempre di più. A aprile 2026, i dati indicano un nuovo aumento dell’inflazione ai livelli più alti mai registrati, con prezzi di bollette e carburanti che continuano a salire. Le famiglie della città devono affrontare spese più alte in diversi settori, e questa tendenza si riflette sui loro bilanci. Il fenomeno si manifesta con un incremento generale dei costi, rendendo più difficile gestire le uscite quotidiane.

Continua a crescere il costo della vita nella Capitale. Ad aprile 2026 l’inflazione a Roma ha registrato un nuovo aumento record, con rincari che pesano in modo sempre più evidente sui bilanci delle famiglie. Secondo i dati dell’indice dei prezzi al consumo diffusi da Roma Capitale, rispetto ad aprile 2025 i prezzi sono aumentati del 3,4%, mentre su base mensile l’incremento è stato dell’1,4% rispetto a marzo. A incidere maggiormente sono soprattutto energia, carburanti e servizi legati alla quotidianità. La crisi internazionale e le tensioni in Medio Oriente continuano infatti ad avere effetti diretti sui costi di luce, gas e trasporti. Nel confronto con marzo 2026, gli aumenti più significativi riguardano i “servizi di ristorazione e alloggio”, cresciuti del 3%, e il comparto “trasporti”, che segna un +2,6%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma sempre più cara: bollette e carburanti spingono l’inflazione ai massimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Roma sempre più cara, le bollette e i carburanti svuotano le tasche delle famiglieC’era da aspettarselo ma leggere i numeri certifica l’aumento dell’inflazione che continua ad erodere il bilancio delle famiglie.

Leggi anche: Terni, prezzi sempre più alti: inflazione al 2,5%, pesano benzina, bollette e generi alimentari

Roma sempre più cara, le bollette e i carburanti svuotano le tasche delle famiglie ift.tt/PBZkpCv x.com

La finanza si prende Roma. E la trasforma in un enorme hotelBrillano le stelle del lusso nella Città Eterna, che attira sempre più maxi-investimenti sul retail e sul turismo extra lusso. Bortolotti (PoliMi): Il ... huffingtonpost.it

Case sempre più care nel 2026. Milano batte Roma, a Firenze aumentano sia le vendite che gli affittiMILANO – Crescono i prezzi delle case e aumenteranno ancora di più nel 2026, sia per le compravendite che per le locazioni. Se nel 2025 il canone di affitto è salito in media del 3,1%, immobilaire.it ... repubblica.it