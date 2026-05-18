Roma sempre più cara | bollette e carburanti spingono l’inflazione ai massimi

Da romadailynews.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il costo della vita si fa sentire sempre di più. A aprile 2026, i dati indicano un nuovo aumento dell’inflazione ai livelli più alti mai registrati, con prezzi di bollette e carburanti che continuano a salire. Le famiglie della città devono affrontare spese più alte in diversi settori, e questa tendenza si riflette sui loro bilanci. Il fenomeno si manifesta con un incremento generale dei costi, rendendo più difficile gestire le uscite quotidiane.

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Continua a crescere il costo della vita nella Capitale. Ad aprile 2026 l’inflazione a Roma ha registrato un nuovo aumento record, con rincari che pesano in modo sempre più evidente sui bilanci delle famiglie. Secondo i dati dell’indice dei prezzi al consumo diffusi da Roma Capitale, rispetto ad aprile 2025 i prezzi sono aumentati del 3,4%, mentre su base mensile l’incremento è stato dell’1,4% rispetto a marzo. A incidere maggiormente sono soprattutto energia, carburanti e servizi legati alla quotidianità. La crisi internazionale e le tensioni in Medio Oriente continuano infatti ad avere effetti diretti sui costi di luce, gas e trasporti. Nel confronto con marzo 2026, gli aumenti più significativi riguardano i “servizi di ristorazione e alloggio”, cresciuti del 3%, e il comparto “trasporti”, che segna un +2,6%. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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