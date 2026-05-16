Il 18 maggio si terrà uno sciopero che coinvolgerà i trasporti pubblici di Roma e delle aree limitrofe, interessando le aziende che gestiscono i servizi Atac, Cotral e Trenitalia. Durante questa giornata, alcune fasce di garanzia saranno previste per i treni regionali, mentre il traffico stradale nelle zone periferiche della capitale potrebbe subire variazioni a causa delle manifestazioni e delle riduzioni del servizio. I pendolari sono invitati a verificare gli orari e le eventuali modifiche alle linee coinvolte.

?? Punti chiave Quali sono le fasce di garanzia previste per i treni regionali? Come cambierà il traffico stradale nelle zone periferiche di Roma? Quando inizierà esattamente il blocco dei servizi Trenitalia? Cosa accadrà ai collegamenti Cotral durante le ore di punta??? In Breve Atac e Cotral bloccano bus e metro lunedì 18 maggio tra le 8-17 e dalle 20. Trenitalia inizia la protesta domenica 17 maggio e termina lunedì 18 alle 20:59. Treni regionali garantiscono collegamenti solo tra le 6-9 e le . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco trasporti: sciopero Atac, Cotral e Trenitalia il 18 maggio

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